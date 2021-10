Veltheim AG - Autofahrer (18) prallt in Hauswand und wird schwer verletzt

Am Fahrzeug sowie am Gebäude entstand grosser Sachschaden. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Ein 18-jähriger Autofahrer war am Mittwoch kurz vor 7 Uhr auf der Wildeggerstrasse in Veltheim AG unterwegs. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, kam er aus noch unbekannten

Gründen von der Ideallinie ab und prallte gegen eine Hausmauer. Der Lenker wurde schwer verletzt mit dem Rettungshelikopter ins Spital überführt. Am Fahrzeug sowie am Gebäude entstand grosser Sachschaden. Die Unfallursache ist noch unbekannt.