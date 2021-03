Kurz vor 22 Uhr ist es am Dienstagabend in Buttwil AG zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Autofahrer (19) war unterwegs auf der Hauptstrasse von Geltwil kommend in Richtung Muri. In einer Rechtskurve verlor der 19-Jährige die Kontrolle über das Auto. Dieses kam ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke, woraufhin sich das Auto mehrfach überschlug.