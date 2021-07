St. Gallen - Autofahrer (19) weicht Tier aus und rollt dann Abhang hinunter

Letzte Woche verunfallte in St. Gallen ein 19-Jähriger an der Rehetobelstrasse.

Ein 19-jähriger Autofahrer war am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr auf der Rehetobelstrasse in Richtung St. Gallen unterwegs. Kurz vor der Verzweigung Schaugentobelstrasse prallte der Mann frontal in die Leitplanke am rechten Strassenrand. Folglich drehte sich das Auto um die eigene Achse und stürzte einige Meter einen Abhang hinunter, teilt die Stadtpolizei St. Gallen am Mittwoch mit.