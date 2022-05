Auf A3 bei Thalwil: Autofahrer (20) bedrängt ziviles Polizeiauto und rast mit 249 km/h davon

Wie es in einer Mitteilung am Montag heisst, wurde sein Auto sichergestellt. Dem 20-Jährigen wurde der Führerausweis abgenommen.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte, bedrängte ein 20-jähriger Schweizer mittels ungenügendem Abstand und Aufblenden lassen der Scheinwerfer am Sonntagabend kurz vor 21.30 Uhr auf der Überholspur der A3 bei Thalwil in Fahrtrichtung Chur ein neutrales Patrouillenfahrzeug. Nachdem das Polizeiauto auf den Normalstreifen wechselte, beschleunigte der junge Mann sein Fahrzeug.