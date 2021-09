Oerlingen ZH - Autofahrer (20) kommt von Strasse ab und prallt gegen Baum

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Oerlingen ZH ein Autounfall. Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann auf der Andelfingerstrasse Richtung Trüllikon. In einer leichten Linkskurve kam das Auto aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Strasse ab und prallte heftig gegen einen Baum, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.