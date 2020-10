Buochs NW : 20-Jähriger verunfallt und lässt Sportwagen auf der A2 zurück

Im Kanton Nidwalden hat ein Autofahrer sein verunfalltes Fahrzeug verlassen. Er meldete sich erst am nächsten Tag bei der Polizei.

Der junge Mann und seine Beifahrerin prallten am frühen Samstag kurz nach 03.00 Uhr auf der Autobahn A2 in Buochs bei der Fahrt nach Süden in eine Leitplanke, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag mitteilte. Polizisten entdeckten später das total demolierte Fahrzeug. Von den Insassen fehlte jede Spur.