Uster Autofahrer (21) kommt von Strasse ab und prallt in Baum

Der Selbstunfall hatte sich am Dienstagabend im Ortsteil Freudwil in Uster ereignet. Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Am Dienstag kurz nach 19 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autogfahrer die Freudwilerstrasse entlang in Richtung Freudwil. Wie die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung schreibt, verlor der Mann im ausserorts befindlichen Waldstück in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug und geriet von der Strasse.