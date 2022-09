Malans GR: Autofahrer (22) aus Australien kracht in Töfffahrer

An dieser Stelle, nur wenige Meter entfernt, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall.

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Australien fuhr am Freitag um 11.40 Uhr auf der Hauptstrasse von Landquart GR in Richtung Maienfeld GR. Als er in Malans links in die Neugutstrasse abbog, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Motorrad, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.