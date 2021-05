Lugnorre FR - Autofahrer (22) mit 123 statt den erlaubten 60 Stundenkilometer geblitzt

Oberdorf SO, 23. Mai 2021: Ein Gleitschirmpilot ist auf dem Weissenstein kurz nach dem Start abgestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Spital geflogen.

Im freiburgischen Lugnorre wurde am Samstagnachmittag ein 22-jähriger Autofahrer dabei ertappt, wie er doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Mit einer Geschwindigkeit von 123 km/h fuhr er durch einen auf 60 km/h begrenzten Streckenabschnitt, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Donnerstag mit. In Joressens wurde der 22-Jährige am Nachmittag von einem Radargerät geblitzt und anschliessend auf den Polizeiposten vorgeladen. Sein Führerausweis wurde ihm abgenommen. Zudem wurde eine Anzeige erstattet.