In Galgenen SZ kam es am Samstagabend zu einen Raserexzess.

Am Samstagabend führte die Kantonspolizei Schwyz in Galgenen eine Geschwin-digkeitskontrolle durch. Auf der Kantonsstrasse wurde um 21 Uhr ein Personenwagen mit 116 statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Der mutmassliche Raser konnte an seinem Wohnort angetroffen werden, teilte die Polizei am Sonntag mit.