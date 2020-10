Ein 29-Jähriger verunfallte in der Nacht auf Donnerstag in Derendingen.

Ein Autolenker verunfallte am Mittwoch kurz vor Mitternacht auf der Hauptstrasse in Derendingen SO. Der 29-Jährige fuhr mit dem Auto Richtung Kriegstetten, in einer Rechtskurve kam es aus bisher unbekannten Gründen von der Strasse ab und prallte frontal in die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses. «Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des 29-jährigen Autolenkers feststellen», sagt Andreas Mock, Sprecher der Kapo Solothurn.