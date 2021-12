Arconciel FR - Autofahrer (29) rammt Haus mit Pick-up – jetzt besteht Einsturzgefahr

Bei einem Autounfall in Arconciel wurde ein Haus schwer beschädigt.

Am Donnerstagabend kam es laut Kantonspolizei im Ort Arconciel in der Freiburger Gemeinde Bois-d’Amont zu einem Unfall. Ein Autofahrer war mit seinem Pick-up auf der Route de Treyvaux gefahren. In einer Rechtskurve geriet er von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einer Hausmauer.