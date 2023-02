Greyerz FR: Autofahrer (33) prallt frontal in Wasserreservoir – tot

Ein Autolenker verlor am Dienstag auf der Route de Pra Riond in Epagny sein Leben.

Auf der Route de Pra Riond in Epagny (Gemeinde Greyerz) ist es am späten Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfalls gekommen. Laut ersten Ermittlungen kam ein 33-jähriger Autofahrer, der in Richtung Broc unterwegs war, von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Mauer eines Wasserreservoirs. Trotz Wiederbelebungsversuch durch Ersthelfer und Rettungssanitäter verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilt.