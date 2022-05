Biberist SO: Autofahrer (35) flüchtet vor Kontrolle und hängt Polizei ab

Bei einer Kontrolle in Biberist SO flüchtete am Mittwochnachmittag ein Mann vor der Polizei. Die Patrouille hatte ihn an der Blüemlisalpstrasse kontrollieren wollen, woraufhin er mit überhöhter Geschwindigkeit in seinem silbernen Auto davonfuhr. Dies teilt die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mit.