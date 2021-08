Dierikon LU - Autofahrer (35) kracht in Baumaschine und kommt ums Leben

Bei einem Unfall in Dierikon ist am Sonntag ein 35-Jähriger ums Leben gekommen.

In Dierikon ist es am Sonntagmorgen zu einem Selbstunfall gekommen.

Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen war eine Autofahrer unterwegs von Dierikon LU her in Richtung Root. Bei einer Baustelle im Bereich der Liegenschaft «Burenhof», fuhr der Fahrer «aus noch ungeklärten Gründen geradeaus gegen die Baustellenabschrankungen und prallte ungebremst in eine dort stehende Arbeitsmaschine», teilte die Luzerner Polizei am Sonntag mit.