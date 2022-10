Pfäfers SG: Autofahrer (38) prallt frontal in korrekt fahrendes Auto – Öl ausgelaufen

Am Dienstag prallte ein Autofahrer in Pfäfers an der Pfäferserstrasse frontal in ein korrekt fahrendes Auto.

Am Diensagmorgen fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Wartensteinstrasse von Pfäfers SG in Richtung Kreuzung Wartensteinstrasse/Pfäferserstrasse. An der Kreuzung bog er rechts auf die Pfäferserstrasse in Richtung Bad Ragaz ab. Aus noch unbekannten Gründen geriet sein Auto beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.