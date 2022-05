Baden AG: Autofahrer (38) rast mit 94 km/h durch 30er-Zone

Auf der Fislisbacherstrasse in Baden-Rütihof wurde am Sonntag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Die Stadtpolizei Baden führte am frühen Sonntagabend auf der Fislisbacherstrasse in Baden-Rütihof eine

Geschwindigkeitskontrolle durch. Im Innerortsbereich gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Kurz vor 20 Uhr erfasste das Messgerät ein Auto, das mit 94 km/h in Richtung Fislisbach fuhr. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 59 km/h.