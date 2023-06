Ennetbühl: Mann stürzt mit Auto von Brücke – und überlebt

Er durchbrach ein Brückengeländer und fiel rund 20 Meter in die Tiefe. Am Boden überschlug sich das Auto, bis es in einem Bachbett zum Stehen kam.

Am Donnerstag, gegen zwei Uhr morgens, stürzte ein 38-Jähriger mit seinem Auto von der Brücke Au in Ennetbühl SG.

In der Nacht auf Donnerstag kam es gegen zwei Uhr an der Schwägalpstrasse in Ennetbühl SG zu einem Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, war ein 38-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Schwägalpstrasse von Nesslau in Richtung Schwägalp unterwegs. Auf der Höhe der Brücke Au geriet das Auto des 38-Jährigen auf die Gegenfahrbahn.