Walterswil SO: Autolenker fliegt über Sicherheitszaun von Elektrizitätswerk

Am Samstagabend wurde ein Autolenker in Walterswil zum Anhalten aufgefordert. Er ignorierte jedoch die Aufforderung der Polizei und fuhr weiter in Richtung Oftringen AG. Kurz vor der Kantonsgrenze verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Wiesland. «Nach ersten Erkenntnissen setzte er in der Folge mit der Fahrzeugfront auf, verlor den Bodenkontakt und flog schliesslich über einen Sicherheitszaun des Elektrizitätswerks», schreibt die Kantonspolizei Solothurn in ihrer Mitteilung.