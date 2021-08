Unfall Bei Gisikon LU: - Autofahrer (44) kracht in Bauabsperrung – grosser Schaden 

Infolgedessen kam es in Fahrrichtung Luzern zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Die Autobahn A14 nahe der Ausfahrt Gisikon, wo sich der Selbstunfall am Sonntag ereignet hat.

Um 11 Uhr am Sonntag verlor ein Mann die Kontrolle über sein Auto und beschädigte dabei Abschrankungen der temporären Baustelle.

Ein 44-jähriger Mann fuhr am Sonntag in die Bauabsperrungen in der Nähe der Ausfahrt Gisikon. Die genaue Ursache für den Selbstunfall ist noch ungeklärt. Der durchgeführte Atemalkoholtest beim Unfallverursacher war nämlich negativ, wie die Zuger Polizei mitteilte.