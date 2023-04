Eschlikon: Autofahrer prallt in Bus

Am Donnerstagmittag, kurz nach 12.30 Uhr, war ein 61-jähriger Autofahrer in Eschlikon TG auf der Hörnlistrasse in Richtung Bahnhofstrasse unterwegs. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte, kam er auf der Höhe der Einmündung Hilagstrasse aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur. Dort prallte er in einen Linienbus, der aus der Gegenrichtung kam.