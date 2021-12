Roggwil TG – Autofahrer (67) kollidiert mit Schlepper und verstirbt wenig später im Spital

Ein 67-Jähriger ist in Roggwil TG aus noch ungeklärten Gründen mit einem Sattelschlepper eines 44-jährigen Chauffeurs kollidiert.

Ein 67-jähriger Autofahrer war am Freitag kurz vor 15 Uhr auf der Nebenstrasse «Speiserlehn» von Stachen herkommend in Richtung Verzweigung zur Neukircherstrasse unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen ist er auf der Verzweigung mit einem Sattelschlepper eines 44-jährigen Chauffeurs kollidiert, der in Richtung Roggwil unterwegs war.