Sachseln OW: Autofahrer (80) verletzt Velofahrer und fährt weiter

Die Fahrt des 80-Jährigen endete, als sein Auto in der Nähe von Wijer frontal mit einem Strassenbeleuchtsmasten zusammenstiess.

Die Polizei vermutet, dass die Ursache für die Unfälle in einem medizinischen Problem des 80-Jährigen liegt.

Ein Autofahrer hatte am Montagnachmittag in Sachseln mehrere Unfälle verursacht.

Am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr war ein 80-jähriger Autofahrer von Sachseln in Richtung Sarnen unterwegs. Auf der Höhe Brüggi fuhr er einen 48-jährigen Velofahrer um, der auf dem Radstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer wurde dabei mittelschwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und ins Spital gebracht.