vor 1h

Mit über 2 Promille

Autofahrer bediente das Radio und landete schwer verletzt in Kornfeld

Ein alkoholisierter Autolenker zog sich bei einem Unfall in Altnau TG am Mittwoch schwere Verletzungen zu. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in ein Auto auf einem Parkplatz.

von Michel Eggimann

1 / 35 Altnau TG, 03.06.2020: Ein 56-jähriger Autofahrer verunfallte in alkoholisiertem Zustand. Er manipulierte am Radio und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Schlussendlich landete er in einem Kornfeld. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste seinen Fahrausweis abgeben. Kapo TG Müstair GR, 02.06.2020: Am Dienstag hat sich in Müstair ein Arbeitsunfall ereignet. Der 31-jährige Mann arbeitete an der Leimauftragungsmaschine eines Bodenproduktionsunternehmens. Kurz vor Mittag wollte er eine Verunreinigung von einer rotierenden Walze entfernen. Dabei wurde seine rechte Hand von den Walzen eingezogen und der Ringfinger abgetrennt. Kapo GR Klosters GR, 01.06.2020: Ein 55-jähriger Gleitschirmpilot geriet beim Landeanflug über der Örtlichkeit Schwäderloch ins Trudeln und stürzte um 15.30 Uhr aus einer Höhe von rund fünf bis zehn Metern in einer Baumschule ab. Drittpersonen, die den Absturz beobachteten, betreuten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen eines Notarztes aus Klosters sowie einer Rega-Crew. Kapo GR

Polizeimeldungen Ostschweiz Du findest hier aktuelle Polizeimeldungen aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Graubünden, Glarus, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und dem Fürstentum Liechtenstein.