Eine Leser-Reporterin filmte, wie der Fahrer eines schwarzen Autos am Montagabend einem Feuerwehrauto durch die Rettungsgasse nachfuhr.

Am Montagabend kam es in Winterthur zu einem Auffahrunfall, der zu einem kilometerlangen Stau führte.

Als Jessica Bär am Montagabend auf ihrem Heimweg im Stau steht, traut sie ihren Augen nicht: Der Fahrer eines schwarzen Autos fährt mit vollem Tempo hinter einem Löschfahrzeug der Feuerwehr mitten durch die Rettungsgasse. «Er wollte wohl schneller nach Hause kommen», sagt die 19-Jährige zu 20 Minuten.

Wie alle anderen Autofahrer reihte sich die junge Frau auf der A1 bei Winterthur in die Blechkolonne ein, um eine Rettungsgasse zu bilden. Denn vor ihr hatte sich eine Auffahrkollision mit fünf Fahrzeugen ereignet . «Die Rettungsgasse zu missbrauchen, ist völlig daneben.» Sie selber habe auch statt zehn Minuten eineinhalb Stunden für ihren Heimweg gebraucht. Bär hat die Szene mit ihrem Handy dokumentiert, auch auf dem Instagram-Profil «SzeneishWinti_Blog» ist das Video zu sehen.

Polizei: «Verhalten ist gefährlich»

Dass solche Manöver teuer werden können, zeigt ein vergleichbarer Fall vom Mai 2015: Ein Autolenker (55) fuhr auf der A3 in Richtung Basel in der Rettungsgasse den Rettungskräften hinterher. Das Bezirksgericht Dietikon bestrafte den Fahrer dafür mit einer Busse von 500 Franken plus Verfahrenskosten von 430 Franken.