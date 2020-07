Eich LU

Autofahrer (23) rast mit über 260 km/h über A2

Die Luzerner Polizei hat Ermittlungen gegen einen Schweizer (23) abgeschlossen. Der Autofahrer drückte mehrmals kräftig aufs Gaspedal.

Bei einer Fahrt mit seinem Sportwagen war er auf der Autobahn A2 in Eich mit mindestens 260 km/h unterwegs. Eine weitere Raserfahrt wurde auf der Autobahn A14, in Buchrain begangen, wobei er mindestens mit 230 km/h unterwegs gewesen ist. In einem Fall fuhr der 23-Jährige im Tempo-40-Bereich bei einer Raststätte mit mindestens 100km/h, in einem zweiten Fall fuhr er gegen 115 km/h. Eine weitere massive Geschwindigkeitsüberschreitung beging er im Kanton Zürich, heisst es in der Mitteilung. Dort beschleunigte er seinen Sportwagen bei geltenden 80 km/h auf mindestens 200 km/h