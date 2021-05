Zug - Autofahrer bricht Velofahrer (31) bei Streit den Kiefer

Nachdem der Autofahrer gehupt hatte, «machte der Zweiradlenker seinem Missmut mittels Handzeichen Luft», heisst es in der Polizeimeldung.

Der Hafenplatz in Zug: Hier brach ein Autofahrer einem Velofahrer (31) nach einem Streit den Kiefer.

Gegen 15.45 Uhr am Dienstag hat ein Velofahrer bei einem Füssgängerstreifen die Chamerstrasse in Zug überquert. «Als einer der Autofahrer hupte, machte der Zweiradlenker seinem Missmut mittels Handzeichen Luft», teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mit. Passiert war der Vorfall auf der Höhe des Podium 41.