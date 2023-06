Safenwil: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Töfffahrer

Am Freitagmorgen, um 8.30 Uhr fuhr ein Töfffahrer in Safenwil AG in Richtung Oftringen AG. Ein blauer Mercedes AMG überholte den 17-Jährigen auf der Striegelstrasse. Der Mercedes hat mit wenig Abstand zum Töff wieder eingespurt, woraufhin dieser in die Wiese neben der Strasse auswich und stürzte.