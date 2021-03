Deutschland : Autofahrer fährt in Leipzig in Fussgängergruppe – drei Tote

Trümmerteile und ein zerstörtes Auto im Gleisbett: Ein 50-Jähriger erfasst in Leipzig an einer Fussgängerampel nahe einer Strassenbahnhaltestelle eine Gruppe von Menschen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Ein Autofahrer ist in der ostdeutschen Stadt Leipzig an einer Ampel nahe einer Strassenbahnhaltestelle in eine Gruppe Fussgänger gefahren und hat drei von ihnen getötet. Eine 85-jährige Frau und ein 80 Jahre alter Mann starben am Dienstag noch an der Unfallstelle.