Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, überschritten 32 Fahrzeuglenkende an der Johannes-Beugger-Strasse die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei im Rahmen der Schulwegsicherung in einem Wohnquartier an der Johannes-Beugger-Strasse in Winterthur eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr wurden insgesamt 277 Motorfahrzeuge gemessen.