Giubiasco TI : Autofahrer flieht vor der Polizei und verursacht drei Unfälle

Ein 30-jähriger Lenker fiel am Samstagnachmittag durch seine Fahrweise der Tessiner Polizei auf. Der Italiener missachtete danach Anhalteversuche und durchbrach eine Strassensperre. Er konnte erst gestoppt werden, nachdem er insgesamt drei Kollisionen verursacht hatte.

Die Polizei jagte den Lenker in der Magadino-Ebene zwischen Magadino und Giubasco.

Der Tessiner Kantonspolizei wurde am Samstag kurz nach 17.15 Uhr ein Lenker gemeldet, der in Quartino bei Magadino einen Kreisel in der falschen Richtung befahren hatte und dabei eine Ambulanz gefährdete, die zu einem Notfall unterwegs war. Sofort löste die Polizei eine Fahndung aus.