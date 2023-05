Wien: Autofahrer flippen aus und gehen auf Klima-Kleber los

In der österreichischen Hauptstadt haben Aktivisten am Mittwoch zwei Strassen blockiert. Videos zeigen, wie Passanten die Aktivisten wegzerren.

Die Protestwelle der «Letzten Generation» in Österreich geht weiter. Auch am Mittwoch klebten sich die Aktivisten auf den Strassen Wiens fest. In der Früh fand eine Protestaktion am Verteilerkreis in Wien-Favoriten statt, eine weitere am Praterstern im Zentrum der österreichischen Hauptstadt.