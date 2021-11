Triemli, Zürich : Autofahrer flüchtet nach Polizeikontrolle und baut Unfall

Nach einer Polizeikontrolle in Zürich flüchtet ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug. Videos von News-Scouts zeigen, wie der Autofahrer in Schlieren und Altstetten der Polizei davonfährt. «Er rast in einer 30-er Zone», schreibt ein Leser.