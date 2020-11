Eine Polizeipatrouille in Düdingen FR wollte in der Nacht auf Montag einen 31-jährigen Autofahrer kontrollieren. Doch statt zu stoppen, drückte der Mann aufs Gaspedal. Wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Fribourg heisst, wurde ein Polizist beinahe überfahren.