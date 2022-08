Dagmersellen LU: Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Lastwagen

Der Lenker dieses Fahrzeugs geriet am Donnerstag gegen 14 Uhr auf die Gegenfahrbahn.

Am Donnerstag kurz nach 14 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Kantonsstrasse von Nebikon in Richtung Dagmersellen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Anhängerzug, wie die Luzerner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.