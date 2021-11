Zu Fuss auf der A14 – «Autofahrer haben die Verantwortung, auf Unvorhergesehenes zu reagieren»

Ein 16-Jähriger wollte in der Nacht auf Sonntag stark alkoholisiert die Autobahn überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst.

Im Kanton Zug ereignete sich in der Nacht auf Sonntag ein aussergewöhnlicher Unfall. Um den Heimweg abzukürzen, entschied sich ein 16-Jähriger, zu Fuss die Autobahn zu überqueren. Als sich der Jugendliche auf dem Fahrstreifen befand, nahte ein Auto heran. Der Lenker leitete zwar sofort eine Vollbremsung ein und wich auf den Überholstreifen aus, trotzdem erfasste er den Fussgänger. Nun müssen der Fussgänger wie auch der Autofahrer nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

«Die Autofahrenden haben die Verantwortung, dass sie auch auf Unvorhergesehenes reagieren können müssen» erklärt Mike Egle, Mediensprecher von Road Cross. Darum sei im Gesetz festgehalten, dass auch der Autofahrer in diesem Fall mit Konsequenzen rechnen muss. «Der Fall im Kanton Zug ist aber ein sehr aussergewöhnlicher Fall», so Egle weiter. Es sei immer wichtig, als Autofahrer aufmerksam zu sein. Egle betont aber auch, dass man bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter die Geschwindigkeit an die äusseren Gegebenheiten anpassen muss.