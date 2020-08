Chemnitz (D)

Autofahrer hört Schreie aus Gebüsch und verhindert Vergewaltigung

Ein Mädchen ist in Chemnitz von zwei Männern festgehalten worden. Ein Autofahrer konnte Schlimmeres verhindern.

Ein Autofahrer (34) in Chemnitz (D) hörte plötzlich Schreie eines Mädchens aus einem Gebüsch. Sofort hielt er an, ihm fiel ein Mann am Strassenrand auf. Der 34-Jährige sprach den Mann an.