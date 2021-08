Scherzingen TG - Autofahrer kracht in Haus – Fahrzeug muss mit Kran geborgen werden

Scherzingen TG, 03.08.2021: Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Abend verunfallt. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte zuerst in einen Zaun und dann in eine Hausfassade. Der Sachschaden beträgt laut der Kantonspolizei Thurgau mehrere tausend Franken.

Kurz vor 19 Uhr war ein Autofahrer am Dienstag auf der Alte Landstrasse in Scherzingen in Richtung Kreuzlingen unterwegs. In einer Linkskurve fuhr der 70-jährige Mann mit dem Auto geradeaus und kam rechts von der Strasse ab. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, prallte das Fahrzeug in einen Zaun sowie in die Fassade eines Hauses. Der 70-Jährige erlitt bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.



Weil der Lenker durch die Einsatzkräfte als fahrunfähig beurteilt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und Urinprobe an. Der Sachschaden beträgt laut der Polizei mehrere tausend Franken. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen durch die Kantonspolizei Thurgau.