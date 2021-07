Vier Personen verletzt - Autofahrer kracht in mehrere Töffs und Autos

Der 85-Jährige fuhr auf eine stehende Kolonne auf und prallte in einen Töff. Dieser wurde in einen weiteren Töff und in ein Auto geschoben.

Ein Autofahrer (85) prallte in Oberägeri ZG in mehrere Töffs und Autos.

Insgesamt fünf Fahrzeuge waren an einer Kollision in Oberägeri ZG beteiligt.

Auf der Morgartenstrasse in Oberägeri ZG ist es am Freitag gegen 17 Uhr zu einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein Autofahrer (85) war in Richtung Unterägeri unterwegs und bemerkte bei der Abzweigung Alosen-/Morgartenstrasse eine stehende Fahrzeugkolonne zu spät: Er fuhr in das Heck eines Töffs. Dieser wiederum prallte in einen zweiten Töff und danach in ein Auto.