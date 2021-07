Hoher Sachschaden - Autofahrer kracht in Metzgerei und Tesla

Der Vorfall geschah an der Ägeristrasse in Zug.

An der Ägeristrasse in Zug ist ein Autofahrer (85) am Mittwoch kurz nach 16.15 Uhr in die Fassade einer Metzgerei geprallt. Der 85-Jährige wollte rückwärts aus einem Parkplatz fahren, als sich ein Velofahrer näherte. Um dem Velofahrer Platz zu machen, wollte der Autofahrer wieder vorwärts in den Parkplatz fahren.