Aktualisiert 27.04.2020 20:03

Von Passanten gerettet

Video zeigt, wie Autofahrer aus See gerettet wird

In Neuenburg ist am Sonntagabend ein Mann samt Auto im See gelandet. Ein Video zeigt wie Passanten schnell reagieren.

Heute Nachmittag ist es beim Neuenburger See zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann samt Auto im Wasser gelandet ist. «Ich war mit meiner Familie spazieren, als wir ein Auto gesehen haben, das ins Wasser gefallen ist», so eine Augenzeugin gegenüber «20 Minutes». Wie ein Video zeigt, sind mehrere Passanten in den See gesprungen um den Autofahrer zu retten.

20 Sekunden später sei das Auto auf den Grund gesunken. Berichten einer anderen Augenzeugin zufolge sei das Auto über eine Rampe in den See gefallen. Die Unfallursache sei noch nicht bekannt. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Das Fahrzeug konnte aus dem Wasser gezogen werden. Laut Polizei kann man momentan keine weiteren Angaben machen, eine Medienmitteilung soll bald folgen.