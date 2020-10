Schaan (FL), 18.10.2020: Am Wochenende wurde bekannt, dass in Schaan zwei Katzen mit einem Gewehr angeschossen und verletzt wurden. Die Vorfälle dürften sich im Gebiet «In der Fina» ereignet haben. Ein ähnlicher Fall hat sich bereits am 4. Oktober im selben Gebiet zugetragen. Die Polizei sucht Zeugen.

Schlattingen TG, 19.10.2020: Am Montagabend kam es auf der Hauptstrasse in Schlattingen zu einem Unfall mit zwei Autos. Ein 31-jähriger Lenker prallte in das Auto eines 56-Jährigen vor ihm. Beide wurden verletzt. Der ältere Mann musste ins Spital gebracht werden.

Ein 56-jähriger Autofahrer war am Montag, kurz nach 21 Uhr, auf der Hauptstrasse in Schlattingen in Richtung Stammheim unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau prallte ein 31-jähriger Autofahrer hinter ihm aus noch ungeklärten Gründen in sein Fahrzeug. Bei der Kollision wurde der 56-Jährige mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt laut der Kantonspolizei Thurgau mehrere tausend Franken.