Unfall in Sursee LU: Autofahrer mit 2 Promille und Drogen im Blut auf Gegenfahrbahn geschleudert

Ein 34-jähriger Pole ist in der Nacht auf Samstag in Sursee verunfallt. Er hatte laut Luzerner Polizei Drogen und zwei Promille Alkohol im Blut.

Am Samstag, 20. August 2022, kurz nach ein Uhr, hatte ein Autofahrer einen Selbstunfall auf der Ringstrasse Nord in Sursee. Der Autofahrer wollte nach dem Kreisverkehrsplatz Kotten nach rechts in Richtung Sursee abbiegen. Dabei geriet das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, worauf der Lenker die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Fahrzeug schleuderte nach links über die Fahrbahn, den angrenzenden Grünstreifen und die Mittelinsel, bevor es auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Wegen der vier defekten Reifen musste das Fahrzeug abtransportiert werden.