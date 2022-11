Pfungen ZH: Autofahrer prallt gegen Strassenlaterne und stirbt noch vor Ort

Am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr kam es in Pfungen zu einem Selbstunfall. Ein 56-jähriger Autofahrer starb noch auf der Unfallstelle.

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, sei der Mann in seinem Fahrzeug auf der Weiacherstrasse in Richtung Winterthur unterwegs gewesen, als er aus bisher unbekannten Gründen langsam von der Strasse abkam. Am rechten Fahrbahnrand prallte das Auto dann gegen eine Strassenlaterne.