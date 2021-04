Lupfig AG : BMW- und Mercedes-Fahrer prügeln sich nach Schikanen auf A1

Eine Auseinandersetzung zweier Lenker auf der A1 endete am Freitag mit einer Prügelei an einer Tankstelle. Ein BMW-Lenker soll den Fahrer eines Mercedes zuvor massiv bedrängt haben.

Wiederholte Provokationen zwischen zwei Autofahrern auf der Autobahn A1 mündeten am Freitagabend, dem 16. April, laut der Kantonspolizei St. Gallen in einer handgreiflichen Auseinandersetzung.

Wie es genau zum Zwischenfall kam und was diesem vorausging ist noch unklar. Auch ein weisser VW Golf war laut Polizei möglicherweise am Zwischenfall beteiligt gewesen - in welcher Form ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat dazu Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche Angaben zur Fahrweise der Beteiligten oder zur Auseinandersetzung in Lupfig machen können, sind gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim unter 062 886 88 88 zu melden.