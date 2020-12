Am Montagabend um 20 Uhr verursachte ein 79-Jähriger in Oberwil ZG einen Selbstunfall.

Der Unfall passierte am Montagabend kurz vor 20 Uhr auf der Artherstrasse: Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr von Oberwil kommend Richtung Walchwil, als er am Steuer einschlief. Das Fahrzeug überquerte die Gegenfahrbahn, kam links von der Strasse ab und prallte in einen Stein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 300 Kilo schwere Stein auf die Strasse verschoben.