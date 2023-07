Dietikon (ZH): Autofahrer stoppt im Tunnel und will 9 Millionen Franken Entschädigung

Im November 2021 hielt ein heute 38-Jähriger grundlos in einem Tunnel bei Dietikon an.

An einem Mittag im November 2021 hielt ein heute 38-jähriger Autofahrer mitten im Mutschellentunnel in Dietikon plötzlich auf dem rechten Fahrstreifen an. Laut Anklage soll dies grundlos erfolgt sein. Der Autofahrer fuhr danach auch nicht weiter. Die anderen Verkehrsteilnehmer mussten ebenfalls anhalten und auf die linke Spur wechseln, um am 38-Jährigen vorbeizufahren.