Chatel-St-Denis FR - Autofahrer stürzt Schlucht hinunter und stirbt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich Chatel-St-Denis FR ein tödlicher Autounfall. Wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung schreibt, kam ein 56-jähriger Autofahrer kurz vor 16.00 Uhr aus noch unbekannten Gründen von der Strasse ab. Er fuhr über ein Feld, stürzte eine Schlucht hinunter und kam beim Fluss La Veveyse zu stehen, am Fuss der Arena-Brücke.