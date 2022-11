Martigny VS : Autofahrer tanken, ohne zu zahlen – Tankstelle greift zu drastischem Mittel

Um gegen Benzin-Diebe vorzugehen, hat die Shell-Tankstelle an der A9 in Martigny VS zu einer drastischen Massnahme gegriffen.

Auch an einer Tankstelle in Martigny VS tankten zuletzt vermehrt Autofahrer, ohne danach zu bezahlen.

Nach einer Häufung von Benzin-Diebstählen hat eine Shell-Tankstelle in Martigny VS während der Herbstferien zu einer drakonischen Massnahme gegriffen: Tankwillige mussten sich erst an der Kasse melden, ehe die Zapfsäule freigegeben wurde, wie der «Nouvelliste» berichtet. Ein Autofahrer aus der Region zeigte sich gegenüber der Zeitung befremdet: «Selbst im Ausland sieht man so etwas nicht oft am helllichten Tag. In welcher Welt leben wir?»