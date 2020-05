Baar ZG

Autofahrer verletzt anderen Autofahrer mit Sackmesser im Gesicht

Am Sonntagabend gerieten zwei Autofahrer in Rage. Einer zückte ein Messer.

Dieser wurde wenig später beim McDonalds an der Blegistrasse handgreiflich ausgetragen, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mit.

Wegen eines Fahrmanövers bei einer Tankstelle in Walterswil (Gemeinde Baar ZG) starteten zwei Autofahrer einen verbalen Streit.

Ein Disput zwischen zwei Automobilisten ist am Sonntagabend in Baar eskaliert. Ein 66-jähriger Schweizer verletzte dabei einen 45-jährigen Deutschen mit einem Sackmesser leicht am Kinn. Gegen beide Kontrahenten wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.